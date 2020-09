Per un ottimo pranzo della domenica, le penne gratinate con patate e salsiccia piccante sono perfette. Vediamo come prepararle in modo facile e veloce

Le penne gratinate con patate e salsiccia piccante sono un primo piatto tipicamente domenicale. È un mix di sapori, ingredienti, molto sostanziosi che faranno leccare i baffi a ciascun commensale. Prepararlo è molto facile e veloce, nonostante abbia bisogno di qualche tempo per cuocere. Vediamo come prepararle.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

400 g pasta tipo penne rigate

800 g pomodori maturi

1 cipolla (c.ca 140 g)

4 cucchiai olio exo

3 patate (c.ca 390 g)

150 g salsiccia piccante

80 g provola

1 rametto di basilico

1 peperoncino

burro per la teglia

sale grosso

sale fino

Procedimento per preparare delle ottime penne gratinate con patate e salsiccia piccante

Per iniziare la preparazione delle penne gratinate con patate e salsiccia piccante, partire dalle patate. Raschiare con un coltello le patate sotto acqua corrente, quindi porle in una pentola, coprirle di acqua fredda e portare a bollore. Cuocere per 35 minuti salando quasi a fine cottura con un cucchiaio di sale grosso. A questo punto, scolare le patate e farle intiepidire, sbucciarle, quindi tagliarle a fettine sottili, circa 1-2 mm di spessore.

Mentre le patate cuociono, preparare la salsa. Lavare e pelare i pomodori, tagliarli in 4 parti e strizzare leggermente ogni spicchio per rimuovere semi ed acqua. A questo punto tritarli grossolanamente. Quindi, lavare il peperoncino, aprirlo a metà ed eliminare i semi. Pulire il basilico con carta da cucina inumidita, lasciando il rametto intero. Sbucciare la cipolla, lavarla e asciugarla, quindi tritarla con l’ausilio di un coltello o mezzaluna. Insaporire la cipolla per circa 3 minuti con l’olio in un tegame, unire poi pomodoro e sale. Alla salsa unire il peperoncino e basilico, facendo cuocere a fuoco basso. Cuocere per 20 minuti, a metà cottura rimuovere basilico e peperoncino.

Non ci resta che cuocere la pasta: 12 minuti, per cuocerla al dente, scolarla e condire con 2/3 della salsa preparata. Scaldare il forno a 200°C. Intanto, spellare la salsiccia e tagliarla a fette, eliminare la buccia dalla provola e tagliarla a fette rotonde, quanto più sottili possibile. Imburrare la teglia, sistemare a strati: pasta, patate, salsiccia, provola e poi salsa. L’ultimo strato dovrà essere ricoperto di provola per far gratinare. Cuocere per circa 10 minuti in forno.