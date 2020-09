Torna l’appuntamento con la F1, per la prima volta impegnata sul circuito del Mugello. Andiamo a vedere dove seguire le qualifiche in streaming ed in tv.

La F1 sbarca per la prima volta al Mugello, un appuntamento speciale soprattutto per la Ferrari. Infatti in quello che è stato nominato il GP dell’Emilia Romagna, la Rossa di Maranello festeggerà il Gran Premio numero 1000 della sua storia. L’importante traguardo del Cavallino Rampante sarà celebrato con una livrea dal colore Burgundy, che ricorda proprio la prima Ferrari scesa in pista in un Gp della Formula 1.

Magari il millesimo gp della storia ferrarista sarà una grande occasione per riscattarsi in una stagione risultata deludente fino ad ora. Infatti la Ferrari quest anno non è nemmeno lontanamente competitiva, con Mercedes, Red Bull ed addirittura Racing Point che sembrano avanti anni luce. Così alle 15:10 partiranno le qualifiche del Gran Premio del Mugello, andiamo a vedere dove assistere all’evento in tv ed in streaming.

F1 Gran Premio del Mugello, dove vedere le qualifiche: Sky o Tv8 ?

Alle 15:10 partirà ufficialmente il nono appuntamento stagionale, quello del Mugello, con le qualifiche della F1. Il grande favorito ancora una volta sembrebbe Lewis Hamilton, in cerca di riscatto dopo il Gran Premio di Monza. Per l’occasione Sky renderà visibile il gran premio anche in chiaro su Tv8 e non solo sul canale in pay-per-view, Sky Sport F1.

Così per tutti gli appassionati che non potranno seguire il Gran Premio a casa dalla televisione, basterà collegarsi con il sito di TV8 per assistere al GP in streaming. Mentre invece per tutti gli appassionati abbonati a Sky, sarà possibile seguire le qualifiche anche su Sky Go, servizio streaming disponibile per tutti i device mobili: laptop, smartphone e tablet. Basterà accedere con le proprie credenziali, selezionare il canale dedicato ed il gioco è fatto.

Da quest anno la Formula 1 sarà offerta anche da Now Tv, piattaforma streaming di Sky dedicata alle serie tv. Per tutti i nuovi abbonati, Now Tv offre un mese di prova gratuito. Scaduto il mese di prova, l’utente sarà poi libero di scegliere se attivare o meno il servizio a 9,99€ al mese. Inoltre anche Now Tv è disponibile su tutti i device mobili, basterà solamnente una connessione ad internet per usufruire del servizio.

