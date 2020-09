In India nuovo record di incrementi giornalieri di casi legati al coronavirus: il paese asiatico è in grave difficoltà per la scarsa situazione sanitaria

Nuovo record di incrementi dei casi giornalieri in India, sia a livello nazionale che mondiale, con ben 97.570 nuovi positivi che portano il bilancio del paese a 4,65 milioni di contagiati complessivi. Le notizie sono state rese note dal Ministero della Sanità che ha spiegato che i morti sono 77.472 mentre i guariti sono 3.6 milioni. I casi attivi al momento sono 958.316. I tamponi effettuati ieri sono stati 1.091.251 per un totale di 55.189.226. Ora l’India è il secondo paese al mondo per numero di infezioni dopo gli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, Messico: superata quota 70 mila morti

Coronavirus India, il tasso di mortalità più basso al mondo

Potrà sembrare strano vista anche la difficile situazione che l’India vive a livello ospedaliero, ma il coronavirus nel paese ha il tasso di mortalità più basso al mondo. La nazione, che ha 1.3 miliardi di abitanti, in percentuale un tasso dell‘1,7%. Una bella differenza rispetto agli Stati Uniti (3%), Regno Unito (11,7%) ed Italia (12,6%).

Nuova Delhi e Mumbai sono tra le città più colpite del paese. Qui l’emergenza sanitaria è aggravata dalla povertà che vivono gli abitanti che, in alcuni casi, non hanno a disposizione nemmeno i servizi igienici. La situazione è stata peggiorata anche dal lockdown che ha pesato enormemente sul sistema economico nazionale.

LEGGI ANCHE—> Afghanistan, iniziati a Doha colloqui di pace con i Talebani

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24