Il delfino dell’Acquario di Genova era un po’ il simbolo della città ed è morto all’età di 19 anni dopo una lunga malattia provocata dai calcoli renali.

Naù era il delfino più longevo dell’Acquario di Genova, era arrivato a ben diciannove anni che per un cetaceo sono davvero tanti. Negli ultimi tempi, però, il suo stato di salute non era dei migliori. I calcoli renali di cui soffriva da anni gli avevano causato veri e propri sbalzi di umore e disturbi alimentari.

A nulla erano valse le cure e le terapie che il persona dell’Acquario avevano cercato di somministrargli. Neanche la dieta speciale fatta su misura per lui e per le necessità del suo organismo era riuscita a migliorare la situazione. La rete internazionale di veterinari impiegata nella sua cura le aveva provate di tutte per alleviare le sue sofferenze.

L’Acquario di Genova in lutto per la morte del delfino Naù

Negli ultimi anni, addirittura, il personale addetto alla salvaguardia della salute del delfino Naù era stato potenziato. Il cetaceo si trovava all’Acquario di Genova dal 2012. Già è stata predisposta un’autopsia da parte del personale veterinario della struttura, che si avvarrà delle risorse inviate anche dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Per stabilire con certezza cosa ha causato la morte dell’animale verrà utilizzato anche personale anatomopatologo proveniente dall’Università di Padova.

La direzione dell’Acquario di Genova ha diramato una nota stampa con cui rende palese la sofferenza di tutto lo staff dell’azienda per la morte del delfino più amato della struttura.

L’Acquario di Genova si trova a Ponte Spinola all’interno del porto antico di Genova, che risale al Cinquecento. Quando fu inaugurato nel 1992 era l’acquario più grande di tutta Europa. Oggi è di proprietà dalle società Porto Antico di Genova Spa, ma viene amministrato dalla Costa Edutainment Spa. Renzo Piano ha progettato la sua architettura, mentre il design e l’arredamento sono frutto del genio di Peter Chermayeff.