Il medico Alessandro Vergallo ha rilasciato un’intervista sul coronavirus in cui invita gli italiani alla massima prudenza. Non è ancora il momento di abbassare la guardia.

Prudenza. Questa la parola chiave se vogliamo davvero fare in modo che il coronavirus esca lentamente dalle nostre vite. Questo il pensiero di Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione Anestesisti rianimatori ospedalieri italiani-emergenza in un’intervista rilasciata a Radio Cusano Campus. Il medico ha infatti dichiarato che “non c’è alcuna prova che il virus sia diventato più buono, occorre essere prudenti e non abbassare la guardia. Serve equilibrio, no alla contrapposizione negazionismo-allarmismo. A noi interessa molto poco essere considerati eroi, anzi è quasi controproducente, questa deve essere l’occasione per riconoscere la professionalità di chi si occupa della nostra disciplina. Il riconoscimento economico ci interessa poco, ci interessa che venga data dignità al nostro lavoro, che passi anche attraverso la risoluzione del problema delle carenze di organico”, ha aggiunto Vergallo.

Leggi anche: Coronavirus, Israele annuncia nuovo lockdown

Coronavirus, Speranza: “Nessuna decisione presa su riduzione quarantena”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato dai giornalisti margine di un incontro che si è tenuto a Bari, ha dichiarato che al momento non è stata presa alcuna decisione dal governo in merito alla possibilità di ridurre i giorni di quarantena obbligatoria previsto dal protocollo anti coronavirus. L’ipotesi che era circolata in questi giorni infatti, è che si potesse ridurre di dieci giorni l’isolamento obbligatorio per chi risulta positivo al virus. Speranza ha affermato che si tratta di un tema che verrà a breve discusso dall’esecutivo. A comunque ribadito che non bisogna dimenticare che al momento l’indicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità rimane quella di 14 giorni.

Leggi anche: Coronavirus, studio di Harvard: “Pericoloso anche per i più giovani”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24