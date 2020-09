Wanda Nara si è appena fatta un selfie mentre indossa un costumino davvero striminzito. La moglie di Mauro Icardi si è mostrata a tutti con la sua incredibile bellezza.

Wanda Nara ha da pochissimi minuti condiviso una fotografia sul proprio profilo Instagram ufficiale che sta portando tantissimo traffico sulla sua pagina ufficiale. La nota moglie, nonché ex agente, di Mauro Icardi si è mostrato nella sua forma invidiabile mentre, con un costumino striminzito, esce dalla piscina di casa. Non sono ancora finite le vacanze per lei, che può certamente continuare a godersi il clima ed un po’ di riposo prima dell’inizio della stagione calcistica. Allora si riprenderà con la vita e con gli obblighi di tutti i giorni, compreso sostenere il marito nella squadra che da un anno ormai l’ha accolto: il PSG. La donna, intanto, si rilassa un po’.

Wanda Nara in piscina, il costume rivela proprio tutto – FOTO

Wanda Nara continua a rilassarsi e a farci rilassare con la sua bellezza difficilmente comparabile. La bella argentina, infatti, si è scattata un selfie mentre, con un piccolo costumino colorato con due fragole incastonate, passa del tempo a bordo della piscina di casa. La donna ha anche scritto come descrizione della frase una frase per cui molti, probabilmente, la invidieranno e non poco. “Estate non andartene!”. Lei, fortunatamente, può continuare ancora un po’ a rilassarsi, mentre per molti la solita vita di tutti i giorni è già iniziata da qualche giorno e ormai le vacanze estive sono soltanto un lontanissimo ricordo. Di seguito la fotografia che sta facendo letteralmente impazzire i fan della donna.

