Lunedì è il fatidico giorno in cui tutta Italia tornerà a scuola, ed il premier Conte conferma l’uso della mascherina anche al banco, senza distanziamento.

Manca pochissimo al 14 settembre, il lunedì in cui tutti gli studenti italiani torneranno a scuola, con il premier Conte che ha convocato una conferenza per specificare tutte le linee guida. Un avvio di anno scolastico, che avverrà in piena sicurezza, stando alle parole del presidente. Nella conferenza, infatti, Conte insieme a tre ministri ha difeso l’operato di Lucia Azzolina.

Ma nonostante le parole del premier italiano, ben sette regioni hanno rinviato l’avvio dell’anno scolastico, ad una settimana. In merito l’assessore alla Scuola del Lazio si è detto sicuro dei nuovi contagi in ambiente scolastico. Infatti nella giornata di ieri, sono arrivate notizie di alcuni contagi in Trentino, Friuli, Emilia e Sardegna.

Sull’inizio del nuovo anno scolastico, Conte ha ricordato che c’è stato l’ampliamento delle aule scolastiche, ma non solo. Infatti ci sarà l’assunzione di 60 mila supplenti, con ben 160mila nuovi insegnanti, di cui ben 77mila a tempo determinato. Mentre poi per i genitori dei figli in quarantena ci sarà lo smart working.

Scuola, Conte: ecco tutte le nuove regole per l’anno scolastico

Lunedì, così, per gran parte del paese partirà l’anno scolastico. Infatti, il premier Conte ha dovuto stilare le nuove regole per il ritorno degli studenti tra i banchi di scuola. La lista stilata da Giuseppe Conte si può dividere in 5 macroregole:

MASCHERINA – All’interno dell’edificio scolastico è obbligatorio l’uso della mascherina , che dovrà essere indossata anche quando non potrà essere rispettato il distanziamento tra i banchi. In sintesi la protezione verrà indossata all’ ingresso , all’ uscita e quando si va in bagno o in mensa . Conte, infine, ha assicurato che le mascherine saranno gratis per tutte le scuole.

