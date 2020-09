Incendio in California, si fa sempre più terribile il bilancio generale tra vittime e sfollati. Gli ultimissimi deceduti, ben tre, si registrano in queste ore e rendono in quadro ancor più grave. Arrivano conferme, nel frattempo, sull’origine del maxi rogo.

Continua a devastare il terribile incendio in California. Come riporta la BBC, si registrano altre tre vittime dopo le precedenti segnalate in queste ore. Il bilancio sale così a undici morti totali, ai quali vanno poi aggiunti anche i migliaia di sfollati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per mettersi in salvo.

Incendio in California, sale il bilancio delle vittime

Una di questi nuovi deceduti – rivela la polizia – ha avuto un epilogo tragico, poiché è stato sopraffatto da fumo e fiamme mentre provava a scappare dall’inferno in arrivo. Il destino ha voluto che la sua auto si bloccasse in un fosso, con l’uomo costretto a fuggire a piedi ma non ce l’ha fatta.

Nel frattempo arrivano conferme sulla assurda origine del disastro. Questo, infatti, sarebbe stato originato da un fumogeno lanciato a un ‘gender-reveal party’, ovvero una festa dove solitamente si annuncia il sesso di un bambino in arrivo. Un’azione fatta in assoluta buona fede ma che ha generato uno dei più grandi incendi della storia americana che ha coperto finora 30 chilometri quadrati.

