Moto2: lo spagnolo Jorge Martin positivo, non correrà a Misano

Il pilota spagnolo Jorge Martin, in testa al Mondiale di Moto2, salterà la prima gara del Motomondiale a Misano. Infatti è risultatp positivo al tampone per il Coronavirus e dovrà restare fermo almeno per Gp di San Marino e della Riviera di Rimini della Moto2 nel weekend. Se avrà iol via libera, potrà tornare in pista la prossima settimana nella secobda gara sulla pista romagnola.