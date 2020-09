Calciomercato Juventus. Chi troppo vuole, nulla stringe e la Vecchia Signora sta rischiando grosso: la situazione per i centravanti si complica

La Juventus è alla ricerca folle di un centravanti che si possa inserire nel gioco del nuovo tecnico Andrea Pirlo. Di anno in anno, la società bianconera fa acquisti pazzi per la frenetica ricerca della vittoria della Champions League. Tuttavia, finora resta soltanto un sogno, nonostante l’acquisto di uno dei giocatori più forti al mondo al momento: Cristiano Ronaldo.

Non è bastato il giocatore portoghese a regalare il sogno Champions a tifosi e società, quindi ogni anno provano ad affondare il colpo decisivo per vincerla. Quest’anno, con l’innesto di Kulusevski e Arthur, la Vecchia Signora non si accontenta: il gran colpo deve essere Luis Suarez. Ma non è così semplice come sembra.

Calciomercato Juventus, si complica la pista per i centravanti

La Juventus sta rischiando di rimanere con un pugno di mosche. Intanto che l’esame di italiano di Suarez è stato posticipato e che la burocrazia italiana rallenta la trattativa, insorgono problemi anche sugli altri 3 centravanti a cui la Vecchia Signora sta facendo la corte. Partendo da Edin Džeko che ha un problema con la sua squadra. È noto che la Roma ha un problema molto grave: Nicolò Zaniolo, nuovamente infortunato. Per questo motivo, infatti, la società giallorossa potrebe decidere di non cedere il centravanti bosniaco.

Alvaro Morata diventa un’altra strada complicata da percorrere: l’Atletico Madrid spinge per cedere Diego Costa e non lui. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ricorda anche che la società deve completare il pagamento di 55 mila euro per l’acquisto dell’ex bianconero.