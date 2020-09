Colleferro, testimonianza riportata al Gip ha dato importanti dettagli su quello che è accaduto pochi secondi prima della morte del giovane Willy.

Continua a destare incredibile clamore la faccenda legata a Willy Monteiro Duarte, giovanissimo ragazzo italiano ucciso da un gruppo di teppisti di estrema destra. Il ragazzo, come tutti sapiamo, non ha fatto assolutamente nulla se non difendere un suo amico che stava venendo attaccato e bullizzato. La situazione è incredibilmente tragica e sta muovendo tutta l’Italia a fare delle riflessioni. Non è ancora chiarissimo chi sia stato ad uccidere il giovane ragazzo, ma ci sono alcuni indiziati e sono anche noti ormai a tutti, dato che le loro fotografie stanno girando sui social. Ora però è intervenuto anche un importante testimone, che ha parlato al Gip e ha rivelato tutto quello che ha sentito e visto quell’infausta sera in cui un ragazzino è deceduto in seguito alle tante percosse ricevute da un branco di farabutti.

Colleferro, l’amico testimonia: “Willy ucciso da 7 persone”

Il testimone ha affermato che ad un certo punto “Quattro persone sono uscite da un suv”. Il testimone ha poi anche fugato ogni dubbio sul coinvolgimenti o meno dei fratelli Bianchi e Pincarelli, sostenendo che fossero tutti presenti. “C’era anche una quarta persona il braccio ingessato”. Dettagli importanti che non solo confermano quando si pensava e sconfessano quanto sostenuto dai tre, ma che inseriscono anche una quarta persona. A parlare è l’amico di Willy, che il ragazzino ha salvato. “Al momento dell’aggressione ricordo che si sono uniti altri tre ragazzi”, ha affermato la vittima ricordando una delle notti più difficili della sua esistenza. Ora bisognerà individuare queste altre quattro persone, di cui ancora non si sa nulla.

