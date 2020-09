Berlusconi racconta la sua terribile esperienza alle prese col Covid-19. Attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, il Cavaliere fa il punto della situazione via telefono.

Coronavirus, parla Silvio Berlusconi. Contagiato e attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele da ormai diversi giorni, il politico rompe il silenzio e torna a esprimersi direttamente sulle proprie condizioni. Il Cavaliere, infatti, è intervenuto telefonicamente sia nel corso di una riunione dei senatori azzurri che in un comizio in Valle d’Aosta.

Berlusconi racconta i suoi trascorsi col Covid

“Sto lottando per uscire da questa malattia infernale, è davvero molto brutta e non sono stato nemmeno troppo fortunato. In ospedale hanno fatto tantissimi esami ai vari ricoverati, e io sono risultato tra i primi cinque per forza del virus”, svela l’ex presidente del Consiglio.

Potrebbe interessarti anche —-> Scuola, il premier Conte: “Criticità superate, si riaprirà in sicurezza”

“Ma ce la sto mettendo tutta e spero di tornare in pista il prima possibile”, aggiunge poco dopo. Dalla sua postazione, nel frattempo, il leader di FI continua a battagliare sul fronte politic e sentenzia: “Chi non va a votare merita un governo di pericolosi incapaci”.

La sua situazione clinica, in ogni caso, è in netto miglioramento. L’ultima conferma è arrivata quest’oggi dal bollettino medico delle 16.00: “Ad oggi, martedì 8 settembre, possiamo confermare che il quadro clinico di Silvio Berlusconi è in costante miglioramento, un’evoluzione favorevole”.

Leggi anche —-> Stadi riaperti a settembre, il ministro Speranza gela tutti i tifosi

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24