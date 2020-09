La cantante Elettra Lamborghini fa impazzire i suoi fan di Instagram mettendo in mostra il lato B mentre è in vacanza a Capri

La cantante ed ereditiera Elettra Lamborghini il prossimo 26 settembre si sposerà con Afrojack e l’altro ieri si è tenuto, come dimostrato dalle storie Instagram, l’addio al nubilato in tenuta campana. Dopo un’euforica notte a festeggiare, ieri è salpata alla volta di Capri per una breve vacanza e, come sempre, non sta facendo mancare i suoi scatti spregiudicati, ma anche simpatici, per tutti i suoi fan.

Elettra Lamborghini mostra un lato B illegale: la foto

Sul social network del momento, la Lamborghini ha postato una foto con un costume d’un pezzo di color viola. Fin qui tutto ok, se non fosse che di risalto, in primo piano, c’è il suo lato b. Ad accompagnare lo scatto, una simpatica frase: “The most famous Italian 🍑 in Capri 😜” (Il più famoso lato b italiano a Capri). Non solo il più famoso ma, forse, anche il più illegale. A ‘dirlo’ i fan che l’hanno inondata immediatamente di commenti e like a dimostrazione del fatto che hanno apprezzato il regalo.

