Calciomercato Inter: colpo in uscita per i nerazzurri che stanno per cedere Radja Nainggolan, ma non al Cagliari. I dettagli della trattativa

L’Inter è molto attenta sul calciomercato in entrata, ma anche in uscita dato che vi sono diversi calciatori da piazzare altrove. Uno tra questi è Radja Nainggolan che il Cagliari, club nel quale ha giocato la scorsa stagione, non è riuscito a riscattare il calciatore ma ora vorrebbe provare a riprenderlo in prestito vista anche la volontà del belga di stare in Sardegna. Nelle ultime ore, però, l’Inter avrebbe ricevuto una buona offerta dal Galatasaray: 1 milione per il prestito oneroso. Al centrocampista è stato offerto un ingaggio pari a 2,5 milioni di euro a stagione. Questo è quanto riferito da Fotomac.

In uscita, oltre Nainggolan, ci sono anche Perisic, Brozovic, Godin ed Esposito. Per i primi due si è in trattativa con il Bayern Monaco, mentre il difensore piace al Rennes. Il giovane Esposito, invece, andrà in prestito in un club di A o di B.

Calciomercato Inter, Vidal arriva la prossima settimana

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, Arturo Vidal ed il suo agente Felicevich stanno trattando con il Barcellona per una buona uscita in favore del calciatore. L’accordo dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro, ma c’è anche da risolvere il nodo riguardante i premi non pagati di 2.4 milioni di euro. Dopo aver risolto la questione, il cileno volerà alla volta dell’Italia per firmare con l’Inter per riabbracciare Conte. Non è però escluso un inserimento della Juventus. L’ingaggio nel nuovo club dovrebbe aggirarsi tra i 6,5 e gli 8 milioni di euro per i prossimi due anni, almeno questo è quello che si vocifera nell’ambienti di calciomercato.

