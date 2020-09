Berlusconi, ecco il nuovo bollettino medico che giunge dall’ospedale San Raffaele di Milano. Il professor Alberto Zangrillo parla di fase delicata per il politico ma resta comunque ottimista.

Ricovero Silvio Berlusconi, arrivano nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni dall’ospedale San Raffaele di Milano. “Il paziente è in una fase delicata, ma manifesto e ribadisco comunque un cauto ottimismo”, ha riferito il dottor Alberto Zangrillo in qualità di suo medico personale e primario della struttura lombarda.

Berlusconi, il nuovo bollettino medico

Alle prese con l’infezione da Covid-19, la situazione è tuttavia non preoccupante per quanto ovviamente serie. “Ma mi posso ritenere soddisfatto nella cautela rigorosa”, aggiunge il medico. Anche perché l’ex presidente del Consiglio “sta reagendo molto bene alle cure, il che non vuole dire cantar vittoria data l’età ma sicuramente possiamo essere un po’ più sereni”.

Si tratta dunque di un “decorso regolare con paziente tranquillo”. L’ultimo aggiornamento diretto del Cavaliere resta invece il post Facebook dello scorso 3 settembre: “Mi è capitato anche questo: sto bene e continuo a lavorare. Parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale. Colgo questa occasione per ringraziare tutti coloro che in queste ore mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro affetto”.

