Tragico incidente nella notte a Mirano, Venezia, dove un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo che, con la sua auto, si è ribaltato finendo nel canale di scolo

Tragedia alle prime ore del mattino di oggi 5 settembre quando un ragazzo di soli 23 anni è morto per essere rimasto intrappolato nella propria auto a seguito di un incidente. Erano le 3:15 quando Lorenzo Nieto, nato il 17 giugno del 1997, haperso il controllo (le cause sono ancora in via di accertamento) della propria Opel Agila finendo in un canale di scolo ed andando a sbattere contro il terrapieno di cemento dell’ingresso di un’abitazione in via Scaltenigo a Mirano (Venezia). La vettura, ribaltatasi, è finita a ruote all’aria mentre l’abitacolo si è schiacciato.

Incidente a Mirano, il giovane è morto sul colpo

I pompieri sono accorsi immediatamente, arrivando da Mira, ed hanno soccorso il giovane massaggiato, ma non c’è stato nulla da fare. Il personale medico del Suem ha potuto solamente certificarne la morte. Fatale il violento impatto per il ragazzo. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro, mentre le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco sono terminate all’alba.

