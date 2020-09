Si chiama Hyperloop il treno ad alta velocità del futuro che potrebbe segnare una nuova epoca: a svilupparlo è il noto imprenditore Elon Musk

Mentre in Italia siamo ancora alle prese, in alcune regioni, con la scarsa organizzazione da parte delle ferrovie e dall’obsolescenza dei mezzi pubblici, negli Stati Uniti stanno per compiere il passo verso una nuova era. Elon Musk, imprenditore della Tesla, sta infatti sviluppando Hyperloop. Pensato già nel 2012, nel 2016 è stato realizzato il primo prototipo in scala 1:1 del treno supersonico che potrebbe segnare un nuovo tuffo nel futuro.

Hyperloop, l’Italia dà l’ok per il test di questi mezzi

Alla base della tecnologia del treno c’è la lievitazione magnetica. Il mezzo di trasporto dovrebbe viaggiare su dei binari magnetici capaci di cancellare l’attrito causato dalle rotaie. Per eliminare quello causato dall’aria, ci sarebbero dei tubi a bassa pressione. Dal lato energetico, l’Hyperloop dovrebbe permettere un trasporto sostenibili. Migliorerebbero anche comfort e tempi di viaggio rispetto agli attuali treni.

La velocità massima che questo nuovo supersonico treno dovrebbe raggiungere pare sia di 1200 km/h. Questo vuol dire che sarebbe possibile coprire immense distanze in poche ore.

C’è anche da dire che i costi per la realizzazione sono molto alti anche a causa della necessità di costruire tunnel depressurizzati e di utilizzare tecnologie avanzate. Ad ogni modo, i paesi che hanno siglato accordi per i test di questi messi sono diversi. Tra questi anche Cina, Russia ed Italia. Ovviamente servirà molto altro tempo perché da una fase di studio e sviluppo si passi ad una situazione più concreta, ma i tempi non dovrebbero essere infiniti. Pronti ad un Roma–Mosca in sole due ore?

