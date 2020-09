Il candidato dem Joe Biden ha incontrato a Kenosha la famiglia di Jacob Blake, vittima della “police brutality”, chiedendo l’incriminazione degli agenti.

Nella giornata di ieri il candidato democratico a Usa 2020, Joe Biden, è arrivato a Kenosha nel Wisconsin per incontrare la famiglia di Jacob Blake. Il ragazzo afroamericano è solamente l’ultima delle vittime della “police brutality” negli Usa. Infatti proprio i sette colpi sparati alla schiena di Blake hanno scatenato la violenza in città, con manifestazioni in strada definite “terrorismo pubblico” da Donald Trump. Fortunatamente il ragazzo è ancora vivo, ed al momento è in condizioni stabili in ospedale.

In compagnia della moglie, Jill Biden, il democratico ha parlato per più di un’ora con la famiglia Blake, prima di collegarsi telefonicamente con lo stesso Jacob. Poi il leader democratico ha parlato alla Grace Lutheran Church di Kenosha, dinanzi a molti attivisti della Black Lives Matter. Durante il suo discorso, Biden ha lanciato una pesante frecciatina a Donald Trump, accusato dal democratico di sostenere “il lato oscuro dell’animo umano“.

Biden incontro la famiglia Blake: “Le cose possono cambiare”

Resta altissima la tensione nel popolo americano, specialmente sul caldissimo tema della “police brutality”. Infatti dall’omicidio di George Floyd, non si sono fermati i casi di vittime della polizia. Qualche giorno fa è tornato alla ribalta il caso di Daniel Prude, arrestato ed incappucciato dalla polizia a marzo e morto per asfissia dopo pochi giorni.

Mentre invece lo scorso 2 settembre, la polizia di Washington ha sparato ed ucciso Deon Kay, ragazzo afroamericano di appena 18 anni. Il capo della polizia di Washington, Peter Newsham, ha cercato di fare chiarezza, affermando come la polizia si sia avvicinata ad un auto per un controllo e vedendo degli uomini fuggire ha aperto il fuoco, colpendo a morte il 18enne. Testimoni oculari insistono sull’innocenza del ragazzo, accusato di essere armato durante il controllo della polizia.

La violenza e l’oppressione negli Usa resta così un tema caldissimo e da risolvere quanto prima per evitare ulteriori rivolte. Al momento il candidato democratico, Joe Biden, sembrerebbe la figura giusta per far uscire gli Usa da questa crisi interna, come testimoniano i sondaggi che lo vedono in vantaggio su Trump, con il 49% delle preferenze.

L.P.

