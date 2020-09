Philippe Daverio, storico dell’arte diventato famoso grazie alla conduzioni in tv di programmi dedicati all’arte si è spento all’età di 70 anni.

Si è spento nella notte all’età di 70 anni, lo storico dell’arte Philippe Daverio. A darne la notizia è stata la regista Andree Ruth Shammah spiegando che ha ricevuto la notizia direttamente dal fratello dell’uomo. Daverio è nato a Mulhouse in Alsazia il 17 Ottobre del 1949. Nonostante abbia ricoperto vari incarichi nella sua vita, tra cui quello di assessore alla Cultura del comune di Milano, Daverio si è sempre definito in primo luogo uno storico dell’arte. Si è fatto conoscere nel nostro paese nel 1999 in qualità di inviato della trasmissione Art’è in onda su RaiTre. In seguito, dal 2002 al 2021, è stato autore e conduttore della trasmissione dedicata al mondo dell’arte Passepartout.

Leggi anche: Basket, è morto John Thompson: primo coach afroamericano campione Ncaa

È morto Philippe Daverio: diresse i lavori di ricostruzione del Padiglione d’Arte Contemporanea

Durante la sua carriera si è anche occupato dei lavori di ricostruzione del Padiglione d’Arte Contemporanea dopo che nel 1993 questi era stato distrutto da una bomba. Tantissimi i titoli che ha pubblicato come editore e gallerista, così come le sue pubblicazioni di carattere divulgativo. Daverio ha inoltre ricoperto il ruolo di docente in diverse prestigiose università italiane, tra cui la Iulm di Milano come professore del corso di Storia dell’Arte.

Nel 2006 è stato poi nominato professore ordinario del corso di Disegno Industriale dall’Università di Palermo. Nel 2013 è stato insignito dal Presidente della repubblica Francese della Légion d’Honneur. Nello stesso anno è stato premiato con la Medaglia d’Oro di benemerenza dal Ministro per i Beni Culturali. Ha poi collaborato come opinionista per diversi quotidiani nazionali come Panorama o Vogue. Nel 2010 è tornato alla conduzione televisiva con “Emporio Daverio”, un programma dedicato alla scoperta delle città più belle d’Italia.

Leggi anche: È Morto Arrigo Levi: lo scrittore e giornalista si è spento a 94 anni