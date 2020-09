Nella bellissima isola di Capri è stato arrestato Maper, un 31enne croato per truffa e false attestazioni sulla propria identità.

È successo a Capri, isola del Golfo di Napoli. Qui un uomo croato di trentuno anni è stato arrestato dai carabinieri locali per truffa e false attestazioni sulla propria identità. Il 31enne avrebbe passato le sue vacanze nel lusso più sfrenato senza spendere un euro. I pagamenti venivano effettuati attraverso dei finti bonifici.

L’uomo croato, secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, avrebbe passato delle vacanze all’insegna del lusso sfrenato spacciandosi per un diplomatico.

Il 31enne ha prenotato in un hotel a 5 stelle ed ha frequentato locali e ristoranti di lusso. Ma non è tutto. Ha anche noleggiato un’imbarcazione completa di skipper per mini crociere tra l’isola azzurra e le costiere amalfitana e sorrentina.

Capri, arrestato per truffa finto diplomatico

La vacanza del finto diplomatico, Maper, secondo la prenotazione effettuata da egli stesso sarebbe dovuta finire tra pochi giorni. Grazie all’intervento è dei militari, allertati per le varie segnalazioni di pagamenti non andati a buon fine, si è riusciti ad evitare il compimento della truffa.