Certi amori fanno giri immensi, ma poi ritornano. Sorpresa ad Appiano Gentile questa mattina: un big torna ad allenarsi. Calciomercato Inter in fibrillazione

Con un progetto tutto da vedere, Antonio Conte riconfermato sulla panchina dei nerazzurri, per questa sessione si prospetta un interessante calciomercato dell’Inter. Sebbene nelle passate sessioni l’allenatore e la società non hanno lavorato molto in sintonia per gli acquisti – vedi Eriksen – e le cessioni, quest’anno sarà diverso. O almeno questo è quanto si sono detti, al tavolo organizzato per decidere del futuro di Conte.

È vero che l’Inter è una delle poche squadre che costantemente emergono sui quotidiani per un calciomercato scatenato. Dopo aver raggiunto il secondo posto e la finale di Europa League, persa contro il Siviglia, i ragazzi di Conte vogliono puntare ancora più in alto e portare a casa qualche trofeo che ormai manca da anni. Per farlo, oltre a rimuovere il superfluo, servono degli uomini che diano supporto alla squadra. Sorpresone ad Appiano Gentile con un big che fa rientro a casa.

Calciomercato Inter, Radja Nainggolan fa rientro a casa

Il Ninja torna a casa. Non è una nuova canzone dei Måneskin, ma quanto racconta la Gazzetta dello Sport stamane. Nainggolan era in prestito al Cagliari la passata stagione, tornato nella suo primo club italiano di Serie A. Dopo aver passato gli ultimi anni tra Roma ed Inter, infatti, il Ninja era tornato alle origini. Tuttavia il club sardo e la società nerazzurra non hanno trovato ancora nessun accordo.

Sorpresa stamattina: Radja Nainggolan si è allenato ad Appiano Gentile assieme ai compagni. La società, nella persona di Tommaso Giulini ha presentato già un’offerta alla società nerazzurra che però temporeggia. Per ora, il Ninja è a disposizione di Antonio Conte e dei compagni.