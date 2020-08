Trasporto pubblico, accordo tra Governo e Regioni: capienza limitata all’80% per treni, bus e scuolabus. La decisione in vista della riapertura delle scuole

Il Governo e le Regioni hanno trovato l’accordo per il trasporto pubblico a capienza ridotta. Verranno consentiti ingressi sino all’80% dello spazio massimale con eccezioni del 100% solo per tratte fino a 15 minuti. Il ministero dei Trasporti lo ha comunicato attraverso una nota in cui vengono specificati i dettagli dell’intesa.

“A bordo dei bus, dei treni e degli scuolabus è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all’80%”.

Per quanto riguarda il taglio dei posti si procederà al taglio di quelli in piedi rispetto a quelli a sedere, per consentire di mantenere sempre un giusto distanziamento, evitando affollamenti.

La soglia dell’80% è stata definita attraverso le linee guida del comitato tecnico scientifico. Le evidenze riguardano il coefficiente di ricambio dell’aria all’interno dei mezzi pubblici. La maggior parte degli impianti di climatizzazione consente infatti di garantire aria pulita con capienza leggermente ridotta a tutti i passeggeri. Per i tram di vecchia generazione resta possibile lasciare sempre aperti i finestrini.

Il tutto è stato predisposto per favorire una ripresa ordinata dell’attività lavorativa e scolastica, al via da settembre. Con il ritorno al solito livello di spostamenti, saranno inoltre ampliati gli orari di negozi, uffici e trasporti. Il fine rimane sempre quello di impedire assembramenti negli orari di punta, specie nelle grandi città.