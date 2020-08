Il Presidente della Repubblica ricorda Maria Montessori a 150 anni dalla nascita. Un metodo rivoluzionario per la pedagogia valido ancora oggi

I 150 anni dalla nascita di Maria Montessori sono anche un buon modo per affrintare un tema delicato come quello della scuola. Sergio Mattarella lo fa celebrando le doti della donna partita dalle sua Marche (era di Charavalle) per insegnare al mondo, con un metodo valio ancora oggi.

Una educatrice che ha formato migliaia di insegnanti, mettendo al centro le esigenze dei bambini e dei ragazi, non il contrario. La Montessori. anche andanmdo contro ad abitudini consolidate come quelle del primo Novecento, ha saputo far sviluppare agli alunni la loro personalità e libertà. Una creatività che tutti hanno dentro di loro, ma se non viene data loro la possibilutà di tirarla fuori, come ha fatto lei, rimangono intrappolati.

Maria Montessori 150 anni di pedagogia…la Natura come elemento per crescere.

Oggi vogliamo ricordare con voi questa donna straordinaria, una donna a cui il mondo della pedagogia e dei diritti delle donne deve davvero tanto.. https://t.co/tYG30n9xaV pic.twitter.com/hCliynnddF — Ente RomaNatura (@EnteRomaNatura) August 31, 2020

Oggi però la scuola è al centro del dibattito politico, anche per metodi e tempistiche della ripresa post Covid. Il Presidente della Repubblica non ha dubbi: “La comunità della scuola è risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale, proprio in quanto veicolo insostituibile di socialità per i bambini e i ragazzi. Ne comprendiamo ancor più l’importanza dopo le chiusure imposte dalla pandemia”.

Scuola, oggi contro decisivo per il trasporto pubbloco locale alla ripresa

E alla scuola sarà dedicato oggi, dalle 16, un incontro decisivo tra Stato e Regioni. Al centro della discussione il trasporto pubblico locale e le modalità organizzative per contenere la diffusione del Covid-19. Una tema che sarà anche al centtro della Conferenza Unificata conviovata dal ministro Boccia per le 19.

In teoria mancano meno di due settimane ad un rientro che non sarà come quello defgliu anni scorsi, ma regna l’incertezza. La campagna per i test sierologici agli insegnanti e al personale degli istituti non sta raccogliendo adesioni di massa. E molti presidi vorrebbero far sottoscrivere ai genitori dei ragazzi minorenni autocertificazioni come quelle già distribuite negli aeroporti.

Intanto però la riapertura sarà a singhiozzo. La Provincia autonoma di Bolzano sarà pronta il 7 settembre, la Puglia e la Calbaria il 24 per andare dopo elezioni e referendum. Potrebbe essere così anche per la Campania e l’Abruzzo, in Satdegna sarà il 22 ma in altre regiuoni come la Liguria il 14 settembre non si tocca.