Covid, bollettino del 31 Agosto: diminuiscono i contagi rispetto alla giornata di ieri. Il bilancio è infatti di 996 nuovi casi rispetto ai 1635 del 31 Agosto.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino Covid-19 del 31 Agosto. Il bilancio è 996 nuovi contagi, 6 decessi e 117 guariti. Il numero dei nuovi casi risultano in calo rispetto alla giornata di ieri, quando si erano registrati 1365 nuovi positivi. Risulta in aumento invece il numero delle vittime. Si registrano infatti 6 decessi contro i 4 di ieri. In Lombardia ci sono 135 nuovi casi positivi, e i tamponi effettuati sono 9.866. Nella regione si sono attestati due decessi causati dal coronavirus. Per quanto riguarda invece il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi eseguiti e i positivi accertati da questi, il rapporto è pari all’1,36 per cento. Il numero dei ricoveri continua ad essere molto basso. Le persone in terapia intensiva sono in tutto 22, mentre i ricoverati meno gravi sono 195.

Intanto, continua a tenere banco l’ormai prossima riaperture delle scuole e le relative norme di sicurezza da adottare per contenere la diffusione del coronavirus. In un’intervista rilasciata al messaggero, il noto virologo Andrea Crisanti ha dichiarato che purtroppo, si corrono molti rischi adesso che riprenderà la normale attività scolastica, e soltanto un’osservazione scrupolosa delle norme anti-Covid 19 permetterà di tenere sotto controllo la situazione. A parere di Crisanti inoltre, sarebbe necessario effettuare il controllo della temperatura corporea ogni giorno a studenti e personali scolastico, e impedire l’accesso a chiunque l’abbia superiore a 37 gradi.

