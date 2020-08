Bracconiere condannato a 30 anni, una punizione esemplare ed una sentenza che senza dubbio farà la storia per quanto concerne la lotta a queste pratiche illegali e pericolose.

Un bracconiere africano è stato condannato ad un lungo periodo in carcere a causa della sua attività pericolosa e illegale. L’Africa è senza dubbio uno dei luoghi in cui il bracconaggio è più forte e comune. Le grandi zone ricche di flora e di fauna, con l’incapacità da parte di tutti i governi locali di combattere questi fenomeni, provocano una diffusione del bracconaggio. Fino ad assumere connotazioni particolarmente grottesche e pericolose. Il solo commercio dell’avorio tratto dalle zanne degli elefanti, ad esempio, costa la vita a tantissimi animali e genera un giro di denaro assolutamente importante. Per questo si sta provando a combattere questa situazione, scoraggiando i bracconieri ed i criminali di questo tipo con pene più severe.

Bracconiere condannato a 30 anni: ha ucciso 500 elefanti

In Congo c’è stato un processo molto lungo ad un bracconiere della zona. L’uomo, di nome Mobanza Mobembo Gerard, avrebbe ucciso e venduto ben 500 elefanti. Una vera e propria strage, un eccidio, che ha senza dubbio contribuito alla situazione pericolosa e precaria in cui si trova questa specie di mammiferi. L’uomo, mentre veniva inseguito da un ranger, ha anche provato ad ucciderlo. Per questo e per il bracconaggio è stato condannato a scontare 30 anni in una prigione congolese. Una pena molto severa, senza precedenti in questo campo, che si spera possa spingere altri bracconieri ad abbandonare questa occupazione illegale e dannosa, riporta Tgcom. Certamente una vittoria per gli ambientalisti e gli amanti degli animali, che potrebbero vedere delle pene più severe a chi si macchia di crimini contro l’ambiente e la natura come fatto da questo uomo congolese.

