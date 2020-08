NBA riprende domani in seguito ad una vittoria che sarà storia. Le squadre ed i giocatori hanno ottenuto diversi risultati prima di riprendere la stagione.

L’NBA si è fermata dimostrando ancora una volta di essere la lega sportiva più politicizzata del mondo. I giocatori di diverse franchigie hanno rifiutato di giocare in questi giorni in seguito all’ennesimo abuso di violenza esercitato dalla polizia americana. Dopo che un uomo afroamericano è stato sparato per ben sette volte alla schiena, davanti alla sua famiglia incredula e terrificata, i giocatori hanno deciso di protestare. Da mesi ormai il movimento Black Lives Matter sta portando avanti una battaglia che è globale contro gli abusi e il razzismo, in particolare contro gli afroamericani. Un gruppo sociale che si sente da troppo tempo di importanza secondaria rispetto ai cosidetti WASP, ovvero White Anglo-Saxon Protestans. I bianchi figli dei primi coloni, che continuano ad avere atteggiamenti di superiorità e di odio nei loro confronti, in ogni ambiente e ad ogni occasione.

LEGGI ANCHE —> Usa, afroamericano ucciso dalla polizia davanti ai suoi figli – VIDEO

NBA riprende domani, 500mln e spot per BLM: Michael Jordan decisivo

La protesta e le minacce di altri scioperi dei giocatori ha portato ad imbastire un tavolo delle trattative che è stato un successo totale. Di importanza fondamentale, riporta la CNN, è stato l’ex star dei Chicago Bulls Michael Jordan, che si è impegnato in modo decisivo per fare da collante tra le varie forze in gioco. L’ex cestista ha oliato i meccanismi giusti e usato la sua influenza nel modo giusto per ottenere delle vittorie importantissime, che faranno la storia dello sport. Con questa protesta, infatti, i presidenti delle squadre hanno raggiunto un accordo insieme alla Lega e ai giocatori per lottare in favore di una tematica molto scottante e vicina a tantissime persone coinvolte. Quella dei movimenti civili per i diritti degli afroamericani, che si sentono oppressi come non accadeva da decenni. Di seguito la lista dei provvedimenti presi e che scatteranno a breve.

LEGGI ANCHE —> USA, 28enne morto a causa della polizia: bloccato sull’asfalto bollente

Arene come sede elettorale, fondi e spot: le vittorie dell’NBA

Tutte le franchigie metteranno a disposizione un fondo di oltre 500 milioni di dollari pro popolazioni indigenti (soprattutto afroamericane). Quindi fondi per pagare le scuole, per il cibo, l’assistenza medica e il mondo del lavoro.

pro popolazioni indigenti (soprattutto afroamericane). Quindi fondi per pagare le scuole, per il cibo, l’assistenza medica e il mondo del lavoro. Le arene dell’NBA diventeranno delle sedi elettorali . Molti cittadini hanno problemi ad andare a votare nei seggi preoposti, con questa iniziativa si faciliterà l’accesso ad un diritto sancito dalla Costituzione.

. Molti cittadini hanno problemi ad andare a votare nei seggi preoposti, con questa iniziativa si faciliterà l’accesso ad un diritto sancito dalla Costituzione. I team dell’NBA promuoveranno iniziative per la sensibilizzazione su tematiche sociali e culturali.

su tematiche sociali e culturali. Durante le partite verranno mostrati degli spot per la sensibilizzazioni nei confronti delle problematiche della popolazione afroamericana.

LEGGI ANCHE —> Usa, caso Jacob Blake: identificato il poliziotto che ha sparato