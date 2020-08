Coronavirus, torna l’incubo nelle Rsa: nuovo focolaio a Milano. Ci sono almeno 22 positivi nel centro di Quarenghi, periferia Nord Ovest del capoluogo lombardo

Torna l’incubo delle Rsa in Italia. Nei mesi scorsi ha tenuto banco l’inchiesta aperta dalla procura di Milano contro la decisione della Regione Lombardia di ricoverare i malati Covid nei centri per anziani. Una scelta che a posteriori si è rivelata assurda e che poteva essere tranquillamente evitata. Un problema che onestamente non ha riguardato solo il nostro Paese, visto che proprio ieri è arrivata la notizia di un possibile processo nei confronti di 4 governatori americani, per responsabilità sulla morte dei malati nelle case di riposo.

Purtroppo però non è possibile parlare solo al passato, visto che nella Rsa di Quarenghi proprio in queste ore è stato riscontrato un nuovo focolaio. Secondo quanto riportato da “Il Giorno“, sono 22 i positivi nella struttura alla periferia Nord Ovest di Milano.

Coronavirus, torna l’incubo nelle Rsa: 22 nuovi positivi a Milano

A risultare positivi all’ultimo giro di tamponi sono 21 ospiti del centro e un operatore sanitario. Cosa importante da sottolineare è però lo stato di salute degli infettati. Solo uno di loro, infatti, presenta dei sintomi significativi. Tutti gli altri sono completamente asintomatici. Il tampone è stato proprio effettuato sull’unico malato e di conseguenza sugli altri rimasti a contatto. In questo modo è stato possibile portare alla luce il focolaio che si era allargato a macchia d’olio.

Tutti i componenti della casa di riposo (più di 120 persone) hanno effettuato i controlli del caso e il 15% si è rivelato positivo.

I 21 anziani con il coronavirus sono stati divisi. Una decina è già ricoverata nei reparti Covid, mentre l’altra metà è in attesa di trovare un posto. L’unico operatore sanitario coinvolto è stato messo in quarantena presso il proprio domicilio.

La Coopselios, che gestisce la struttura, ha dichiarato: “La situazione è monitorata e gestita dal personale sanitario, nel pieno rispetto di tutte le norme e i protocolli in essere”.

