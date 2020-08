Sulle proteste in Bielorussia, Putin si è schierato dalla parte di Lukashenko, accusando Ue e Stati Uniti di non essere rimasti neutrali come la situazione invece richiedeva.

La Russia sembra al momento essere rimasto l’unico vero alleato di Lukashenko. Il premier bielorusso è infatti in forte difficoltà. Prima le proteste scoppiate in varie città della nazione dopo la sua riconferma alle elezioni. E in seguito, la decisione dell’Unione Europea di non riconoscere il risultato elettorale. Una mossa che ha isolato Lukashenko che adesso può contare soltanto sull’amicizia di Vladimir Putin. Il presidente russo ha dichiarato nella giornata di oggi che “le forze russe non verranno impiegate fino a che elementi estremisti della Bielorussia non oltrepasseranno i limiti, non cominceranno atti di violenza”. Putin ha poi criticato gli Stati Uniti e i paesi europei di non aver mantenuto un atteggiamento neutrale nei confronti dei disordini in Bielorussia.

Bielorussia, Putin: “Trovare una via d’uscita senza estremismi”

Ma ha anche aggiunto che Lukashenko non deve però minimizzare le proteste in quanto a suo parere “è evidente che ci siano problemi interni, altrimenti la gente non scenderebbe in piazza“. Tuttavia per il premier russo qualunque problematica interna alla Bielorussia va comunque risolta rispettando la costituzione del paese, anche perché il presidente russo è convinto che “tutti i partecipanti a questo processo avranno abbastanza buon senso per trovare una via d’uscita con calma, senza estremismi”. Lukashenko dal canto suo continua a denunciare l’Occidente di aver contribuito a finanziare i disordini nel paese e la Polonia di voler conquistare la regione del Grodno. Una frase che la Polonia non ha preso bene, convocando a Varsavia l’ambasciatore bielorusso per rispedire questa accuse al mittente. Al termine di un colloquio con Putin, Lukashenko ha poi dichiarato che rifinanzierà il debito pubblico grazie a un prestito di Mosca del valore di un miliardo di dollari.

