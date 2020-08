Microsoft, arriva una nuova e importantissima funzione: sarà molto più semplice e rapido trascrivere interviste e discorsi, attraverso dettato e file audio. Tutti i dettagli.

Il pacchetto Office di Microsoft si arricchisce di nuove ed importanti funzionalità: con la nuova impostazione, Word permetterà di dettare il testo direttamente con il microfono del dispositivo, oppure attraverso il caricamento di un file audio. Si tratta di una novità senza precedenti. Come riporta la sezione Tecnologia di Libero, la funzione è già disponibile nella versione on line dell’applicazione, anche se presenta ancora dei limiti.

Da quanto si apprende, lo strumento che permette la trascrizione di file e registrazioni audio all’interno di Word si chiama Microsoft Transcribe. Ovviamente, come si apprende dalla fonte, la funzione è molto più efficace quando la voce che parla è una sola oppure quando le due voci (nel caso di un’intervista) non si accavallano.

Microsoft, la nuova funzione di trascrizione: i limiti

Come ogni nuova funzione, anche quella della trascrizione di Office con Transcribe presenta alcuni limiti, relativi al fatto che si tratta comunque di una funzione, per così dire, giovane. Libero fa notare che il nome “Microsoft Transcribe” è un nome inglese perché, al momento, l’unica lingua supportata è per l’appunto l’inglese. Inoltre, al momento, il tool è disponibile solo nella versione on line dell’applicazione. Tra i difetti principali c’è quello di presentare una punteggiatura non proprio precisissima. Inoltre, l’app potrebbe non riconoscere benissimo tutte le parole, se non sono pronunciate bene.

Come accennato, sono due i modi per attivare la funzione. Si può o dettare il testo, attivando il microfono, oppure caricando file audio. I file supportati sono waw, mp4, mp3 e m4a.

Una volta caricato, il file comparirà sulla destra dello schermo, dove si attiverà un piccolo player che permetterà di andare avanti o indietro nel file. Una volta trascritto il file, si potrà inserire la trascrizione all’interno del documento

Al momento, è possibile inserire una sola trascrizione in un documento, quindi, se si vuole inserire una seconda trascrizione, si cancellerà la prima.

