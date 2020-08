Nuovo caso Floyd negli Stati Uniti: un agente spara alle spalle a un afroamericano disarmato e scoppiano terribili proteste a Kenosha nel Wisconsin. All’interno le terribili immagini.

Un nuovo caso George Floyd scuote gli Stati Uniti, con altre terribili proteste a Kenosha nel Wisconsin. Si tratta precisamente del secondo giorno di proteste nella località, malgrado il coprifuoco indetto dalle autorità per contenere la violenza.

Nuovo caso Floyd negli Stati Uniti

Ma nulla da fare. L’ira si è scatenata dopo la diffusione di un video in cui si vede un cittadino afroamericano sparato alla schiena più volte dalla polizia. L’uomo, di appena 29 anni, ha ricevuto ben sette colpi alla schiena ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Potrebbe interessarti anche —-> Usa, procura di New York apre indagine sulla Trump Organization

I due poliziotti coinvolti, in attesa di far luce su quanto accaduto, sono stati messi in congedo. Ma ciò non basta per la comunità afro che si vede ancora una volta umiliata dalle forze dell’ordine. Anche perché nel caso specifico il 29enne non aveva fatto altro che tentare di sedare una lite domestica tra due donne.

Quando gli agenti sono giunti sul posto dopo le urla e le segnalazioni, questi hanno aperto fuoco contro l’uomo quando ormai stava rientrando in auto dove c’erano i suoi tre figli. Una situazione, evidenziano gli americani, che conferma ancora una volta il pregiudizio e la facilità con cui si apre fuoco contro i neri negli USA.

Motivo per cui migliaia di persone si sono radunate attorno al tribunale per protestare, alcuni hanno scatenato l’inferno lanciando oggetti infuocati e non e fuochi d’artificio. Gli uomini dello sceriffo sono stati costretti a rispondere con gas lacrimogeni per frenare l’ennesima ondata di violenza.

Leggi anche —-> Coronavirus, nuovi contagi a Gaza: dichiarato lo stato d’emergenza