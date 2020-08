Covid-19, focolaio è stato rivelato in Sardegna e ora si sta creando il panico tra le persone. Tantissimi sono stati trovati positivi dopo i tamponi.

Il Covid-19 continua a contagiare persone. La malattia originaria di Wuhan non si sta fermando e, anzi, in Italia sta accelerando con ritrovato vigore. Sempre più persone si stanno infettando e si teme che possa esserci una nuova impennata nella curva epidemica. Negli ultimi due giorni ci sono stati incrementi giornalieri di oltre mille casi al giorno, oggi circa 870 nuovi infetti. Insomma, un trand che spaventa e che deve spaventare, e deve spingere tutti gli italiani a riflettere sul da farsi. Perché il rischio aumenta col passare del tempo. Ora una situazione incredibilmente pericolosa è stata riscontrata in Sardegna. In una zona di campeggio, infatti, sono stati fatti dei tamponi in seguito ad un caso di positività. Ed i risultati sono stati davvero spaventosi.

Covid-19, focolaio in Sardegna: 61 positivi rilevati

Come riporta TgCom, infatti, in un campeggio sardo sono stati eseguiti 150 tamponi. Alla ricerca di persone infette, da isolare, i medici hanno fatto dei rilevamenti molto scrupolosi, ed i risultati sono stati a dir poco terrificanti. Dei tamponi fatti quasi la metà, precisamente 61, hanno dato esito positivo ed hanno quindi rivelato la presenza del Covid-19 nel paziente. Si può parlare quindi di un vero e proprio nuovo focolaio. La zona in questione è in un villaggio turistico Isuledda, a Cannigione, nel Comune di Arzachena. Non sono ancora stati fatti tutti i test, quindi è molto probabile che il numero delle persone contagiate possa salire in modo importante nei prossimi giorni. Una situazione molto complessa che ora le autorità sarde dovranno gestire con intelligenza e attenzione.

