Gay si baciano sulla spiaggia e la situazione diventa immediatamente caldissima: dei bagnanti gli hanno aggrediti inneggiando a Mussolini.

Continua ad esserci una mentalità molto chiusa in alcune zone del mondo e dell’Italia in particolare, malgrado sia il 2020. Tante persone, infatti, non sono ancora convinte che tutti gli esseri umani siano uguali e che è necessario guardare oltre. Non lo sanno affatto alcuni dei bagnanti della spiaggia del Poetto di Cagliari.

Qui, infatti, una coppia gay si è baciata mentre prendeva il sole, in un atto d’amore durante un po’ di tranquillità. I due non stavano assolutamente infastidendo nessuno, non c’erano delle violazioni sul distanziamento sociale e nessuno era in pericolo a causa loro. Eppure qualcuno si è infastidito a causa del loro comportamento e alcuni hanno iniziato a protestare con violenza spropositata ed immotivata, che sta portando tanti ad essere indignati sui social.

Gay si baciano in spiaggia, aggrediti: “Ci vuole Mussolini!”

La coppia, che è originaria di Bolzano, è stata circondata da persone che non volevano accettare la loro sessualità e il fatto che potessero esprimerla in libertà. Alcuni, riporta TgCom, hanno sostenuto che non era possibile tollerare quello che stavano facendo. “Come vi permettete di fare queste cose davanti a un bambino?”, li avrebbe interrogato un genitore infuriato, “Ci vorrebbe Mussolini per farvi sparire!”. La coppia ha comunque affermato che quanto accaduto non li fermerà dal visitare ancora la Sardegna in futuro.

“Gireremo le magnifiche spiagge e ci torneremo anche in futuro”, hanno affermato in un’intervista. La situazione è senza dubbio molto grave e inevitabilmente avrà degli echi. Ci si attende che la Sardegna e tutte le autorità presenti facciano qualcosa per aumentare la sensibilità nei confronti di questa omofobia.

