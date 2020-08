Covid-19, perché la pandemia si sta rivelando meno aggressiva? A spiegarlo, ai microfoni del Corriere della Sera, è l’immunologo Alberto Mantovani. Ci sarebbero ben tre motivi dietro questo importante cambiamento.

Non è il virus ad essersi indebolito, ma è la variante climatica estiva ad averlo al momento attenuato. A spiegarlo è Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano e professore Emerito dell’Humanitas University, intervistato quest’oggi dal Corriere della Sera.

Covid-19, tre motivi dietro l’indebolimento del virus: parla l’esperto

L’Immunologo, attualmente in vacanze in Grecia, ha fatto il punto della situazione anche per quanto riguarda gli italiani all’estero. Con una premessa doverosa: tutti i connazionali, tra mascherine e distanziamento, stanno rispettando attentamente le regole.

Per quanto riguarda invece la minaccia, al momento, secondo il docente, vi è un’unica certezza ed è quella di un Covid-19 immutato rispetto ai mesi scorsi: “L’unico dato “sicuro” arriva da un lavoro pubblicato sulla rivista Cell che dice che il virus è “stabile” e non sta diventando più “gentile”. Altre osservazioni (che parlano di una minore aggressività, ndr) si basano su piccoli studi, non ancora pubblicati. Ma creano messaggi distorti che confondono le persone”, sottolinea.

Secondo l’esperto sono tre le ragioni per cui la malattia si è ridimensionata in questi mesi estivi: “La prima è che, comunque, le polmoniti da virus respiratori praticamente scompaiono d’estate. La seconda è che nei confronti delle persone più fragili, come gli anziani, si sta più attenti. La terza è che sono i giovani i più colpiti, ma hanno più difese”. Ma guai comunque ad abbassare la guardia: “Non dimentichiamoci, però, che il paziente “zero” di Codogno, finito in coma, aveva 37 anni ed era un maratoneta”.

Per quanto riguarda invece la soluzione definitiva a questa pandemia, purtroppo servirà ancora tempo e soprattutto più varianti. L’errore, infatti, sarebbe quello di farsi prendere dalla fretta e produrre un prodotto senza rispettare tutti i protocolli: “Un editoriale, appena pubblicato su Science, titola “Attenti alle scorciatoie”. In altre parole, un vaccino, per essere utilizzato su ampia scala, deve dimostrare di essere efficace e sicuro”.

