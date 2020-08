Torna in pista la MotoGp con il Gran Premio di Stiria. Andiamo a vedere dove seguire la gara del Red Bull Ring in diretta tv e streaming.

Quinto appuntamento stagionale con la MotoGp, in scena con il Gran Premio di Stiria. Ancora una volta la Classe regina ci riserva una qualifica ricca di sorprese. Senza il campione del mondo Marc Marquez, spazio ad altri protagonisti.

Infatti durante le qualifiche di sabato è arrivata la prima pole position di marchio KTM, con Pol Espargaro che partirà dalla prima casella. Subito dietro ci sarà la Honda factory del giapponese Takaaki Nakagami, con la Suzuki di Joan Mir che completa la prima fila.

Deludono gli italiani. Infatti il primo pilota azzurro è Andrea Dovizioso in sella alla sua Ducati, che partirà dalla ottava piazza. Seguono Franco Morbidelli dalla decima posizione, Danilo Petrucci undicesimo ed infine Valentino Rossi, che non va oltre un quindicesimo posto nelle prove del sabato. Andiamo quindi a vedere dove seguire la MotoGp ed il Gran Premio di Stiria.

MotoGp, Gran Premio di Stiria: dove vedere la gara

Ancora una volta la MotoGP è offerta in esclusiva da Sky. Infatti l’emittente in pay-tv, anche quest anno offrirà in esclusiva tutte le gare del Motomondiale. Il Gran Premio di Stiria non sarà visibile solamente sul canale dedicato Sky Sport MotoGp, ma anche su Sky Sport Uno.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno assistere alla Gara da casa, sarà possibile usufruire della piattaforma streaming SkyGo gratuitamente. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali, selezionare il canale dedicato ed il gioco è fatto. Inoltre la piattaforma SkyGo è disponibile su tutti i device mobili: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre da quest anno, sarà possibile seguire il Motomondiale anche sulla piattaforma streaming affiliata NowTv. La piattaforma di Sky principalmente dedicato alle serie Tv, offrirà anche tutte le gare del Motomondiale. Per tutti i nuovi utenti, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a soli 9,99€ al mese.

L.P.

