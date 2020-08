Con una nota ufficiale sul proprio sito web, il Bologna ha comunicato che l’allenatore Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Coronavirus

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, a seguito di alcuni controlli, è risultato positivo al Coronavirus. Il serbo, rientrato lo scorso venerdì in città, è al momento asintomatico. Con una nota ufficiale sul proprio sito web, il club di calcio ha reso pubblica la notizia.

“Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid-19 e resterà in isolamento per 14 giorni, così come indicato dal Protocollo Nazionale” si legge nella nota: “Abbiamo già effettuato i tamponi sulla Primavera, e sono risultati tutti negativi. Nella giornata di domani, avverranno i test anche sulla Prima squadra“. Il tecnico serbo dovrà aspettare due settimane prima di poter tornare in campo e allenare i suoi giocatori in vista della ripresa della Serie A.

Coronavirus, Serie A a rischio: “C’è la possibilità che il campionato slitti”

Si avvicina il ritorno in campo per le squadre di Serie A. Ancora poche settimane e finalmente ci sarà il nuovo fischio d’inizio. A preoccupare, però, è ancora il Coronavirus. Negli ultimi giorni, sempre più esponenti del pallone – tra calciatori e allenatori – sono risultati positivi, e ora la ripresa è più a rischio. Intervistato da Radio Kiss Kiss, il rappresentante dei medici di Serie A Gianni Ninni ha lanciato l’allarme.

“Ovviamente preoccupa la situazione relativa ai calciatori positivi. Al momento la Serie A non è a rischio, ma se il Covid dovesse mettere a repentaglio ritiri e allenamenti, la situazione cambierebbe” ha spiegato il professore, aggiungendo: “Potrebbe slittare anche l’inizio del campionato. Chiediamo ai giocatori di essere responsabili, così che si possa tornare in campo a metà settembre“.

