Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic non andrà in ritiro con la squadra che se non è rottura. Mino Raiola fa il punto della situazione

Mercato Milan, domani (24 agosto) primo giorno di raduino ma Zlatan Ibrahimovic non ci sarà. Il motivo è molto semplice: senza un accordo sul rinnovo, inutile presentarsi e Mino Raiola intervistato da Sky Sport fa il punto della situazione. Parole che possono far sperare i tifosi rossoneri, almeno quelli che sono legati allo svedese.

Ibra non ci sarà, ma la trattativa per il rinnovo sta andando avanti: “Fino a quando si tratta siamo già a un buon punto. Stiamo parlando, ma non abbiamo ancora un accordo. Credo non sia un problema economico, ma di convinzione e stile”. Raiola ha spiegato che bisogna essere in due per un matrimonio vero. Però se ne stanno parlando, è perché anche loro hanno a volontà di rimanere a Milano, su questo pochi dubbi.

Altra situazione delicata che vede protagonista il manager italo-olendese è il rinnovo di Gigio Donnarumma. Secondo Raiola questo non è il momento di parlarne, anche se il contratto scadrà tra un anno. Non è una priorità assoluta per il portiere, non lo è nemmeno per il Milan e quindi ci sarà modo di rivedersi per discuterne.

Raiola benedice l’arrivio di Andrea Pirlo alla Juve e parla di altri suoi assistiti

Non solo Milan nelle parole di Mino Raiola. Perché sempre domani copmi cerà andhe la nuova era di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus. Per il manager una bella sorpresa, ma con una certezza. Se i bianconeri giocheranno come faceva il ‘Maestro’ in campo, non ce ne sarà per nessuno, nemmeno per allenatori esperti come Guardiola.

Parlando di Juve, il futuro di Bernardeschi è inccerto: “Credo sia un giocatore che alla Juventus ci possa stare facilmente, ma se ci saranno condizioni migliori valuteremo”. Invece non sembrano esserci speranze per rivedere Paul Pogba a Torino, perché il francese è a buion punro per il rinnovo con il Manchestre United e a suo dire sta benissimo lì.

Poi Balotelli, che per Raiola non è affatto finito e potrebbe ripartire sempre in Italia. Poi Haaland che almeno per la prossima stagiokne rimerrà con il Borussia Dortmund. Poi Malen, giovane attaccante accostato negli ultimi giorni alla Juevntus e che invece rimarrà al Psv. Infine una previsione da parte di uno che la sa lunga: “Io credo che il mercato interessante sarà a gennaio”.