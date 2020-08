Boxe, addio a Sandro Mazzinghi: il campione italiano aveva 81 anni. Ha conquistato la cintura mondiale ed europea dei pesi medi, diventando il principale rivale di Nino Benvenuti

Si è spento oggi uno dei più grandi personaggi della storia della Boxe italiana: Sandro Mazzinghi. Figlio di un’epoca d’oro della “Noble Art” ha diviso il nostro paese con la storica rivalità con Nino Benvenuti. Gli anni ’60 come terreno di conquista, con ben 4 titoli internazionali: campione del mondo dei pesi medi junior (1963-1965 e 1968-1969) e campione d’Europa pesi medi (1966-1968). Alessandro Mazzinghi, era nato in Toscana, a Pontedera il 3 ottobre del 1938 ed è morto all’ospedale “Felice Lotti” della sua città questa mattina, a 81 anni.

Aveva iniziato a boxare giovanissimo, mostrando una grande passione per lo sport che lo ha reso famoso. Era molto apprezzato anche in America, dove tuttavia non riuscì mai a sfondare del tutto, offuscato anche dalla grandezza di Nino Benvenuti, suo grande rivale.

Boxe, addio a Sandro Mazzinghi: storico rivale di Nino Benvenuti

I due pugili italiani erano coetanei (entrambi classe ’38) e hanno condiviso un largo tratto della propria carriera sul ring, incrociando i guantoni in due storici match. Il primo, il più famoso, il 18 giugno 1965, con la vittoria di Benvenuti e un verdetto controverso che mandò su tutte le furie il toscano. La rivincita si tenne a Roma il 17 dicembre dello stesso anno e vide una nuova affermazione, questa volta più netta, da parte del Nino nazionale. E’ stato definito dagli esperti più accreditati come un boxeur non molto tecnico ma fin troppo coraggioso. Guardia non sempre ben chiusa e faccia gonfia, ma senza mai arretrare un centimetro, testa bassa e avanti tutta.

Un personaggio schietto che aveva addirittura intrapreso la carriera di scrittore e cantante, mostrando una poliedricità non comune nel suo ambiente. Una grande perdita che non verrà mai dimenticata da appassionati e non.

