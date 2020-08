WhatsApp, arriva la nuova funzione: di cosa si tratta e come attivarla per tutti gli utenti. Sarà disponibile per tutti i possessori di Android iscritti al versione Beta

WhatsApp renderà presto più facile per gli utenti cercare qualcosa sulla sua piattaforma. L’app di messaggistica di proprietà di Facebook sta attualmente testando la funzionalità nella versione beta.

La versione di aggiornamento di WhatsApp Android 2.20.198.7 presenta un piccolo pulsante con lente d’ingrandimento, nell’angolo in basso a sinistra dello schermo, accanto ai pulsanti di scelta rapida di emoji, GIF e adesivi.

Una volta cliccato comparirà una barra di ricerca e alcune schede che permettono di attivare la ricerca avanzata.

In particolare, si possono trovare Foto, Video, Link, Gif, Audio e Documenti, in modo molto semplice e più rapido rispetto al passato. Selezionando una delle etichette e inserendo il nome del contenuto che si sta cercando, WhatsApp offrirà dei risultati molto più precisi.

La funzionalità è ora pronta al lancio dopo diverse settimane di sperimentazione e qualche rinvio di troppo. Per ora sarà fruibile solo per gli utenti beta di WhatsApp su Android.

Può sembrare una funzione inutile, ma in realtà servirà a semplificare la vita degli utenti, massimizzando gli effetti e la velocità della ricerca di un contenuto multimediale.

Altre funzionalità su cui WhatsApp sta lavorando sono il supporto multi-dispositivo e la sincronizzazione della chat. Quest’ultima funzionalità, in fase di sviluppo, potrebbe presto essere disponibile sull’app. Grazie all’upgrade gli utenti possono utilizzare il proprio account WhatsApp su quattro dispositivi alla volta.

La piattaforma porterà presto alla sincronizzazione delle chat su dispositivi iOS e Android.

