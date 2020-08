Per la serie ricette dolci, il frappè al cappuccino: un dolce gustosissimo da preparare in poco tempo. Vediamo insieme come prepararlo.

Il frappè al cappuccino è un dolce delizioso, che si presta ad ogni occasione. Molti lo gradiscono per una merenda super energetica, mentre altri lo gradiscono come un ottimo fine pasto. A prescindere dall’utilizzo che se ne vuol fare, il frappè al cappuccino è un dolce molto semplice da preparare, vediamo insieme come.

Frappè al cappuccino: gli ingredienti

Caffè: due tazzine

Ghiaccio: due vaschette

Latte intero: 250 ml

Zucchero: 3 cucchiai

Cacao amaro in polvere: 2 cucchiaini

Panna fresca liquida (per guarnire)

Chicchi di caffè (per guarnire)

Cacao amaro in polvere (per guarnire)

Ricette dolci: la preparazione del frappè al cappuccino

Iniziamo la preparazione del nostro gustosissimo frappè al cappuccino versando all’interno di un pentolino il latte. Scaldiamolo e aggiungiamoci dentro due tazzine di caffè. Uniamo ora i tre cucchiai di zucchero e due cucchiaini di cacao amaro in polvere. Mentre il tutto si scalda, giriamo bene il composto.

Versiamo ora tutto il composto all’interno di un frullatore, dove abbiamo precedentemente inserito le due vaschette di ghiaccio. Attiviamo il mixer alla massima velocità, in modo tale che il ghiaccio si triti completamente e si vada ad amalgamare per bene con il composto di caffè, latte, cacao e zucchero. Teniamo il mixer attivo fino a quando la consistenza risulterà ben cremosa e amalgamata.

Siamo pronti per servire i nostri frappè al cappuccino. Prendiamo dei bicchieri di vetro e versiamoci dentro il composto. Per guarnire, il consiglio è quello di prendere la panna fresca liquida e montarla con le fruste e con una spolverata di cacao amaro in polvere. C’è chi ama servire il frappè al cappuccino con qualche chicco di caffè.

