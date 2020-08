Donna incinta dimessa, sembrava tutto ok ma alla fine della storia una tragedia: lei e il piccolo che aveva in pancia non sono sopravvissuti. E ora è scattata la rabbia di tutti.

Una donna incinta è stata controllata dai medici dell’ospedale Annunziata di Cosenza. La ragazza, di anni 34, si era recata d’urgenza sul luogo per farsi visitare. La donna era andata in ospedale a farsi visitare perché stava soffrendo tantissimo. In particolare si stava lamentando per dei fortissimi dolori addominali, per attacchi continui di dissenteria e vomito. Insomma, un trio di sintomi da non sottovalutare affatto, soprattutto se in grembo c’è un piccolo essere umano e quindi incredibilmente sensibile. La donna è stata visitata per bene, sono stati fatti dei controlli ma alla fine è stata mandata a casa. Le hanno detto che la situazione era assolutamente controllabile e che presto tutto sarebbe stato ok. Purtroppo, però, le cose non sono andate come sperava e tutto si è concluso con una tragedia.

Donna incinta dimessa, dopo due giorni muore col bambino

La ragazza è tornata a casa, seguendo ovviamente tutti i consigli che le sono stati dati dai medici dell’ospedale di Cosenza. Purtroppo, però, dopo due giorni non si è sentita bene ed è stato annunciato il suo decesso. Un avvenimento davvero molto strano, che ha spinto la famiglia ad infuriarsi e a denunciare quanto accaduto. Ora ci saranno delle indagini per cercare di andare in fondo alla situazione. I parenti sono ovviamente distrutti e chiedono che venga fatta una autopsia approfondita per capire la causa del decesso. Bisogna comprendere se questa prematura e triste morte si poteva evitare e se i medici del pronto soccorso potevano prevenire la tragedia.

