Covid-19, i casi di contagi come dimostrano i risultati dei tamponi negli ultimi 10 giorni, sono aumento. Ma i numeri devono essere interpretati

Il Covid-19 fa ancora oppure di nuovo paura, a seconda di come abbiamo vissuto questi ultimi due mesi e mezzo che sono stati di aperture importanti. I casi dei contagi, come dicono i numeri degli ultimi giorni, stanno aumentando. E questa fa tornare alla mente mente le parole di diversi esperti che hanno sempre invitato a non mollare, ché altrimenti in autunno l’avremmo pagata cara.

Attenzione sì, facile e inutile allarmismo meno, adesso non serve e non risolve. Perché se i numeri dicono molto più delle parole, hanno bisogno anche di essere interpretati. Partiamo dai dati, intangibili e non contestabili, dei tamponi effettuati in Italia negli ultimi dieci giorni:

11 agosto 412 positivi su 40642 tamponi = 1,00 %

12 agosto 481 positivi su 52658 tamponi = 0,91 %

13 agosto 528 positivi su 51188 tamponi = 1,00 %

14 agosto 574 positivi su 46723 tamponi = 1,22%

15 agosto 629 positivi su 53123 tamponi = 1,18%

16 agosto 479 positivi su 36807 tamponi = 1,30%

17 agosto 320 positivi su 30666 tamponi = 1,04%

18 agosto 403 positivi su 53976 tamponi = 0,74%

19 agosto 643 positivi su 71095 tamponi = 0,90%

20 agosto 845 positivi su 77442 tamponi = 1,09%

La media di positività quindi è appena superiore all’1% delle persone testate, in tutto 514.320. Un campione significativo ma non esaustivo, anche se indica la tendenza alla crescita. Un aumento che è inferiore, come dimostrano altri numeri, a quello in altri Paesi d’Europa come la Spagna e la Germania che stanno vivendo una nuova recrudescenza. Ma per questo necessita di massima attenzione, fisiologica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, migliaia di contagi in Italia a settembre: la previsione

Covid-19, l’età media dei contagiati è più bassa ma molte regioni tengono

Scendendo nel dettaglio, appare chiaro che il Sars-CoV-2 (che per tutti è diventato Covid-19 o Coronavirus) non se n’è mai andato. Questa non è la fase 2, la seconda ondata, ma piuttosto l’onda lunga del primo contagio ancora non esaurita.

Gli esperti lo sottolineano con forza, così come sottolineano due aspetti fondamentali. La stragrande maggioranza dei nuovi contagiati è asintomatica e non presenta problemi respiratori gravi, quindi dovrebbe essere sufficiente l’isolamento. E l’età media si è decisamente abbassata, colpendo in maniera più decisa la fascia tra i 20 e i 35 anni. Un problema per loro, un problema anche per i familiari e quindi il rischio potenziale è quello di tornare a fine febbraio, inizio marzo come numeri. Ma con certezze maggiori, questo deve essere chiaro, e con i nostri ospedali che questa volta sanno cosa devono affrontare.

Perché i numeri salgono? Principalmente per tre motivi. L’alto numero di tamponi effettuati negli ultimi giorni, segno che il livello di attenzione è cresciuto. Ma anche la riapertura di tutte le frontiere che ha riguardato non solo Paesi europei. E, in ultimo, ma strettamente collegato a questo, il rientro di chi è andato in vacanza all’estero, certificato dai casi registrati dopo i viaggi in Grecia, Croazia, Bulgaria, Spagna che sono focolai certi.

Così come sono certi gli indici di contagiosità Rt sopra e sotto 1, la soglia che abbiamo imparato a conoscere per stare o meno tranquilli. Attualmente sono cinque le regioni sopra al livello di guardia (Umbria con 1,34 seguita da Abruzzo, Veneto, Lombardia e Campania. Tutto il resto però, con percentuali diverse, è sotto.

Quindi allentare le misure restrittive era corretto così come oggi è corretto mantenere il livello d’allerta alto. Mascherine in ambienti chiusi, mantenere le distanze, rispettare l’igiene personale. Ma con un minimo di giudizio e di rispetto degli altri, continuare a vivere si può.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24