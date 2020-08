La decisione di Apple di rimuovere Fortnite dal suo store continua a far discutere. Su Ebay impazzano gli iPhone, con il gioco preinstallato, in vendita a prezzi da capogiro.

La decisione di Apple di rimuovere uno dei giochi di maggior successo degli ultimi tempi dal proprio store online, ha involontariamente dato vita ad un “mercato di protesta” che raggiunge spesso e volentieri cifre vertiginose. Il celebre videogame Fortnite infatti non è più scaricabile tramite l’App Store, il negozio online per app e giochi dedicato ai diversi dispositivi dell’azienda di Cupertino.

A monte della decisione comune, presa sia da Apple che da Google, l’ultimo aggiornamento diramato dalla software house che produce il gioco. Con quest’ultimo upgrade infatti tutti i proventi degli acquisti effettuati nel gioco dagli utenti, con denaro reale, sarebbero andati direttamente nelle tasche di Epic Games. Un danno non da poco considerato che solitamente ad Apple – così come a Google – spetta una commissione pari al 30%. Parliamo dunque di milioni e milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite, in arrivo la patch 13.40 “Joy Ride”: tutte le novità

Iphone: dispositivi con Fortnite istallato in vendita a migliaia di euro

Come riportato dall’Ansa, sull’Ebay americano non si sono fatte attendere le inserzioni di iPhone, più o meno recenti, in vendita con il gioco già istallato. I prezzi sono i più disparati, da quelli più in linea con il mercato a quelli decisamente esagerati. Se ad esempio si può avere un iPhone SE di seconda mano, del 2020, con Fortnite già istallato per 345 dollari, ci si può facilmente imbattere in iPhone X, oramai di tre anni fa, in vendita anche a 10mila dollari!

La versione italiana di Ebay non si è certo fatta attendere dopo aver visto nascere questo nuovo, “florido”, mercato. Da Livorno propongono un iPhone X a ben 3000 euro, che arrivano a 9000 per il modello XR spedito da Sassari. Nuova vita, ammesso che qualcuno sia disposto a un simile esborso, anche per i modelli ancor più datati: un iPhone 6S di fine 2014 viene offerto a 700 euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Apple da record, vale quasi quanto il PIL dell’Italia