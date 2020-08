Google Earth non serve solo per scoprire solo le bellezze della terra o trovare le vie. Negli Usa ha permesso di risolvere un cold case che durava da anni

Alzi la mano chi non l’ha mai fatto, chi non ha mai navigato su Google Earth per vedere posti già conosciuti o scoprirne di nuovi. Ma negli Stati Uniti, per una volta, è servito anche a scoprire un cadavere e risolvere un cold case aperto nel 1997, quando William Moldt era scomparso senza lasciare traccia.

Viveva in Florida, quella sera era uscito con degli amici e alla fidanzata aveva detto che stava per rincasare. Invece era sparito, inghiottito dal nulla e senza lasciare tracce. La verità è venuta a galla, nel senso letterale del termine, solo 22 anni dopo, assolutamente per caso.

Un uomo, originario del quartiere di Grand Isles a Wellington, in Florida, si è messo a navigare sul web per rivedere la sua casa. La sua attenzione però, ad un certo punto, è stata attratta da un particolare. Nel lago vicino ad una villa, ha notato la sagoma di quella che sembrava un’auto. Così ha chiamato subito un amico, rimasto a vivere in zona, e quest’ultimo con il suo drone ha sorvolato le acque trovando la conferma: quella era veramente un’auto caduta in acqua.

Google Earth, così è stato scoperto il cadavere di un uomo scomparso

Le autorità locali, ricevuta la segnalazione, si sono attivate per capire cosa fosse successo e hanno scopertop la verità. Quella era la vettura guidata da William Moldt, scomparso nel novembre 1997 a 40 anni. I suoi resti erano ancora lì, anche se è servito l’esame autoptico per stabilirlo.

Come ha spiegato in seguito lo sceriffo della contea di Palm Beach, l’uomo era sparito dopo essere andato in locale notturno insieme ad alcuni amici. Dopo la sua scomparsa, misteriosa per tutti, gli amici avevani confermato che non aveva bevuto. Quindi potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno, oppure un malore.

All’epoca comunqjue quel laghetto era già presente in zona ma a nessuno era venuto in mente di scandagliarlo. Ma soprattutto nessuno nella zona aveva mai notato la carcassa di quell’auto, probabilmente fatta riemergere dalle correnti. E grazie a Google Earth il mistero è risolto.