Un’altra tragedia si è consumata in Sicilia. Dopo la scomparsa di Gioele ecco la strana morte con livido sul corpo di Evan, bimbo di soli 21 mesi. L’omicida aveva minacciato di morte anche il padre

Un’altra tragedia in Sicilia. Dopo la morte di Viviana Parisi e la scomparsa di suo figlio Gioele avvenuta nel messinese, a Modica un bambino di soli 21 mesi muore con dei strani lividi riportati sul volto, sul collo e al torace. La tragedia si è consumata lunedì sera. Quando il piccolo è arrivato al pronto soccorso di Modica il suo cuore aveva già smesso di battere. Sul suo corpo i segni delle violente percosse subite dal nuovo fidanzato della madre, che lo ha massacrato di botte fino a spezzargli il fiato.

L’uomo, Salvatore Blanco di 32 anni, è in stato d’accusa insieme alla madre del piccolo, Letizia Spatola, di 23 anni, che per gli inquirenti “avrebbe assistito alla violenza senza intervenire”. I reati ipotizzati dalla Procura di Siracusa sono di omicidio volontario in concorso, maltrattamenti e lesioni.

Le parole del papà di Evan

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il piccolo Evan era stato affidato alla madre dopo la separazione dei genitori. Suo padre si era trasferito a Genova per lavoro mentre da qualche mese la madre aveva iniziato una convivenza insieme al figlio e il suo nuovo compagno.

La relazione tra i due conviventi, secondo le ricostruzioni e il tragico episodio, non sarebbe mai stata pacifica. I due litigavano con una certa frequenza e, secondo le ultime dichiarazioni anche il padre del piccolo ha ricevuto missive di morte.

Stefano Lo Piccolo, papà di Evan ha lasciato Genova per “andare a vedere com’è stato ridotto suo figlio”. Ai microfoni de la Stampa l’uomo provato dal dolore si auto accusa di “non essere riuscito a proteggere suo figlio”.

Poi il signor Lo Piccolo continua parlando delle minacce ricevute dal nuovo compagno della sua ex. ” Sono stato minacciato più volte di morte su whatsapp dal nuovo compagno della mia ex. Il motivo? Perché non avevo ancora tolto la residenza dalla casa dove convivevo con la madre di Evan”.

Dure accuse e prove che portano Stefano a pensare che Blanco “mentre scriveva quelle cose picchiava il suo bimbo di nemmeno due anni”. L’uomo alla fine chiosa: “Se tutti avessero fatto il loro dovere, io non starei andando al funerale del mio piccino”. Questo messaggio è rivolto a coloro che conoscevano la situazione e hanno fatto finta di nulla.

