Ventiquattro persone risultano contagiate da Covid19 nell’ultimo focolaio esploso a Roma in una casa di riposo.

Secondo l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il caso scatenante potrebbe essere un dipendente della struttura che avrebbe contagiato altri operatori e ospiti.

Nel Lazio si registra un’impennata di contagi da coronavirus che riporta i dati al livello di maggio. A ferragosto, in un solo giorno si sono scoperti 58 nuovi positivi, a cui si aggiungono i 24 del focolaio scoppiato nella Rsa di competenza dell’Asl Roma 1.

La struttura di trova a Boccea e si chiama “Le Ancelle Francescane del buon Pastore”. Si tratta di una struttura di lunga degenza. Sono in corso i trasferimenti dei pazienti risultati negativi al tampone in altri centri. I parenti delle persone ricoverate nella Rsa vengono costantemente avvisati delle evoluzioni della vicenda. La casa di riposo è in isolamento totale e solo personale sanitario debitamente protetto vi può accedere.

L’innalzarsi dei contagi e dell’indice Rt porta l’assessore D’Amato a dichiarare che potrebbe essere a rischio la riapertura delle scuole a settembre. Nel Lazio, l’ingresso nelle aule potrebbe slittare oltre la data del 14 scelta a livello nazionale.

Positivi i giovani che rientrano dalle vacanze

Proprio in questi giorni, la Regione Lazio avrebbe dovuto avviare la campagna “Scuola sicura” con una serie di analisi sierologiche e tamponi a docenti e personale Ata prima della fatidica campanella iniziale. Era stato lo stesso presidente Nicola Zingaretti ad annunciare in conferenza stampa il piano.

I casi di coronavirus nel Lazio registrati oggi sono 68. La maggior parte sono ragazzi che tornano dalle località estere di villeggiatura, principalmente Malta e Croazia. Per questo motivo, sono cominciati i test all’aeroporto di Fiumicino sugli italiani di rientro dai paesi da rischio per il Covid19.

Numerosi i disagi per i passeggeri che hanno dovuto affrontare file lunghissime sotto al sole per effettuare i tamponi ai gazebo allestiti dal personale sanitario. In tutta la regione Lazio si registrano 1284 positivi e 204 ricoveri (di cui solo 9 in terapia intensiva).

