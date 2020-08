Diletta Leotta e Eleonora Incardona stanno infiammando il Ferragosto degli italiani con continui scatti e fotografie pubblicate sui propri canali ufficiali.

Ferragosto era considerato essere il giorno più caldo dell’anno, ma col tempo si è dimostrato che non sempre è così. Di certo però la temperature per gli italiani si alza eccome sfogliando i profili Instagram di due delle donne più belle e seguite del nostro Paese. La prima è ovviamente Diletta Leotta, nota giornalista sportiva che da anni ha conquistato gli italiani. Da Sky Sport a DAZN, passando per Sanremo, la biondissima siciliana continua a stupire grazie ad una bellezza assolutamente fuori dal comune, che ormai la ha resa un’icona per tutta la nazione. Il fisico scultoreo che vanta la donna del Sud è incredibile e continua a stupire i suoi milioni di followers di giorno in giorno, di post in post. I suoi viaggi e le sue giornate a mare sono ormai diventate seguitissime, con le foto che la ritraggono che guadagnano ogni minuti migliaia di nuovi mi piace e condivisioni tra estimatori. Di seguito alcune foto di Diletta Leotta.

Ferragosto Bollente con Diletta Leotta Vs Eleonora Incardona – FOTO

Dall’altra parte in questa sfida a distanza per rubarci gli occhi c’è la bellissima Eleonora Incardona. La donna bruna è da oltre 400mila persone, che ammirano ogni volta la sua spontaneità e la sua figura. Dal sorriso smagliante e dalle forme prorompenti, i video dei suoi allenamenti sono sempre più apprezzati dagli italiani e dalle italiane, che seguono i suoi post con grandissimo interesse. Dalle forme prorompenti e dagli occhi magnetici, la ragazza è un’amante del golf, come si vede spesso nelle fotografie e nei piccoli video che la ritraggono.

Ora in vacanza, proprio come Diletta Leotta, rende i giorni degli italiani più lieti con selfie e fotografie che la vedono in costume, allenarsi e divertisti sotto al caldo sole italiano. Una sfida a distanza a colpi di fotografie e di costumi sgargianti, che probabilmente non ha una vero e proprio vincitore. Se non, ovviamente, chi guarda. Di seguito le fotografie di Eleonora Incardona.

