Il Wall Street Journal ha svelato un’operazione condotta dall’amministrazione Trump che ha portato alla confisca di quattro petroliere iraniane dirette verso il Venezuela.

Il Wall Street Journal ha pubblicato un’inchiesta destinata a far salire ulteriormente la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il giornale americano afferma infatti che gli Usa hanno sequestrato quattro petroliere iraniane dirette verso il Venezuela. Il governo americano ha non ha voluto fornire conferme ufficiali in merito, ma alcune fonti interne alla Casa Bianca hanno dichiarato che la confisca sia realmente avvenuta, aggiungendo in seguito che si sia svolta svolta in modo pacifico senza alcun tipo di intervento militare. Sembra che l’operazione sarà resa pubblica dall’amministrazione Trump tra alcuni giorni, quando le petroliere sequestrate sbarcheranno nella città di Houston. Sia il Venezuela che l’Iran stanno al momento scontando le sanzioni americane. Già nello scorso mese, i pubblici ministeri federali Usa avevano provate a confiscare quattro petroliere iraniane. L’operazione però non aveva avuto successo.

Leggi anche: Trump annuncia storico accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi

Stati Uniti, Trump assume 4 consulenti per battere Biden in Tv

Alcune settimane fa Trump ha organizzato un incontro riservato per elaborare una strategia per battere il suo avversario Joe Biden nei confronti televisivi. La notizia è stata riportata dall’agenzia americana Axios. Durante la riunione, sembra che il Tycoon abbia deciso di istituire una squadra composta da quattro persone per riuscire a perseguire questo obiettivo. Tra questi, spicca la figura dell’ex governatore Chris Christie. L’uomo ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria di Trump alle scorse presidenziali. Fu infatti colui che lo allenò personalmente ad affrontare gli scontri televisivi contro la Clinton. Sempre l’agenzia Axios, riporta che Trump si incontrerà con questo “cerchio magico” appena formato ogni dieci giorni. Il gruppo inoltre non utilizzerà nessun tipo di consulenza esterna per evitare qualsiasi fuga di notizie.

Leggi anche: Trump: “Più acqua in doccia per capelli perfetti”. Il Governo lo accontenta