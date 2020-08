La leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya ha chiesto che in Bielorussia venga istituito un consiglio di coordinamento per garantire il passaggio al potere di Lukashenko.

Svetlana Tikhanovskaya, candidata alle recenti elezioni in Bielorussia che hanno portato alla riconferma di Lukashenko, ha riportato alcune dichiarazioni raccolte da Interfax con delle precise richieste ai paesi europei. La donna ha chiesto che venga istituito un Consiglio di Coordinamento che possa garantire lo stato di diritto nel suo paese. Nel suo messaggio, la leader dell’opposizione ha scritto che “dati gli eventi che si stanno verificando nel Paese e la necessità di adottare misure urgenti per ripristinare lo stato di diritto in Bielorussia, io, Svetlana Tikhanovskaya, sto avviando l’istituzione di un Consiglio di coordinamento per garantire la transizione del potere”. La Tikhanovskaya, subito dopo le elezioni ha deciso di rifugiarsi in Lituania per paura di essere oggetto di persecuzioni politiche. È accaduto infatti che dopo il voto, della leader dell’opposizione si sono immediatamente perse le tracce.

Bielorussia, il messaggio della Tikhanovskaya dopo la fuga in Lituania

Una sparizione improvvisa che ha preoccupato non poco i suoi sostenitori. Anche perché il giorno prima la donna aveva giurato di dare battaglia contro l’esito elettorale e si era presentata nella commissione di inchiesta del paese per presentare ricorso per presunti brogli. Il giorno dopo invece il Ministro degli Esteri Lituano ha dichiarato che la donna aveva chiesto rifugio politico nel paese.

La Tikhanovskaya ha scritto un messaggio su internet per spiegare la sua decisione ai suoi sostenitori. In questo, ha scritto che “pensavo che la campagna elettorale mi avesse temperata e mi avesse dato la forza di poter superare tutto, ma probabilmente sono rimasta una debole donna come prima. Ho preso una difficile decisione, l’ho presa assolutamente da sola. Né gli amici, né l’ufficio elettorale, né Serghei hanno potuto in nessun modo influenzarla. So che molti mi capiranno, molti mi condanneranno e molti mi odieranno. Ma sapete, che Dio non vi dia mai una scelta come quella davanti alla quale mi sono trovata io. Perciò dico a tutti: prendetevi cura di voi. Nessuna vita vale ciò che sta succedendo adesso. I bambini sono la cosa più importante che abbiamo nella vita”.

