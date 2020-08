Winslow è un simpatico gatto che comunica con la sua padrona grazie ad un piano: suona quando ha fame o deve farsi pulire la lettiera, ma anche quando vuol’essere coccolato

Winslow è un simpatico gatto, a dir poco intelligente. Quando ha fame o vuole ottenere qualcosa, invece di far le solite fusa, suona il piano per comunicarlo. Ovviamente, questo non è nato in modo del tutto naturale ma a pensarci è stata la sua padrona Kate Nyx.

La 29enne, in un’intervista, ha racconto di aver adottato il felino quando aveva solo 8 settimane ed era intento a difendersi da un cane nel giardino di suo cugino: “Era sfregiato e coperto di terra. Gli abbiamo insegnato a mangiare del cibo secco, ha avuto anche un grave caso di tigna”. Questo l’ha reso un micio irrequieto che inizialmente si sfogava correndo per casa e miagolando in modo irruento.

Winslow, il gatto che suona il piano: è uscito il primo singolo

La sua padrona, a poco a poco, ha visto che Winslow iniziava a mostrare interesse quando lei suonava il piano. A quel punto gli ha letteralmente insegnato a “suonarlo”. Ora mette le zampine sulle note del pianoforte quando ha una richiesta da fare, anche delle semplici coccole. “Lo usa per esprimersi in generale, per attirare l’attenzione o per far sì che gli pulisca la lettiera. Ha capito che io lo incoraggio a muovere le zampe sulla tastiera del pianoforte. Quando lo fa davvero è perché vuole qualcosa”.

Il talento del gatto era quasi scontato che non rimanesse lontano dai social. Addirittura pochi giorni fa, precisamente il 7 agosto, è uscito anche il suo primo singolo ‘Bean Gotta Scream’…di una dolcezza infinita.

