Nella notte un grave incidente a Napoli, nel quartiere di San Pietro a Patierno, ha visto morire un uomo di 66 anni alla guida di uno scooter

Questa notte a Napoli, nel quartiere di San Pietro a Patierno, è avvenuto un grave incidente tra una motocicletta, guidata da un 22enne, ed uno scooter, al cui bordo c’era un uomo di 66 anni. Quest’ultimo purtroppo è morto a seguito di gravi lesioni riportate dopo il forte impatto. Lo scontro ha anche coinvolto un’automobile in sosta. Il sessantaseienne, già privo di vita, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco.

Napoli, la vittima dell’incidente era senza patente né assicurazione

Ad intervenire immediatamente sul luogo, in via Paternum, sono stati gli agente dell’unità infortunistica stradale della Polizia locale per i dovuti rilievi del caso e per sequestrare i veicoli coinvolti nell’incidente. Nel frattempo, il conducente della moto è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici. Della vittima, invece, si è scoperto che viaggiava senza patente né assicurazione.

Malgrado il lungo lockdown alla fine di luglio le statistiche parlavano già di quasi 500 vittime sulle strade italiane nel 2020 a causa di incidente. Questi ultimi, ben 20.034.

